Formel-1-Schock in Miami: Hadjar disqualifiziert – Start aus der Box

SID 03.05.2026 • 14:08 Uhr Die Rennkommissare in Miami fanden Regelwidriges am Red Bull von Isack Hadjar.

Red-Bull-Pilot Isack Hadjar muss den fünften Grand Prix der Formel-1-Saison in Miami (19.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) aus der Boxengasse angehen.

Die Rennkommissare bemängelten, dass am Boliden mit der Startnummer sechs ein kleiner Teil des Bodenblechs auf beiden Seiten „aus dem Referenzvolumen“ herausragte. Der Franzose Hadjar (21) wird deswegen vom Qualifying, im dem er Rang neun belegt hatte, disqualifiziert.

Red Bull räumt Regelverstoß ein

„Wir haben einen Fehler gemacht und respektieren die Entscheidung der Rennleitung. Es war weder beabsichtigt noch wurde durch diesen Fehler ein Leistungsvorteil erzielt“, sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies: „Wir werden aus diesem Vorfall lernen und unsere Abläufe überprüfen, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Als Team entschuldigen wir uns bei Isack, unseren Fans und Partnern.“

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