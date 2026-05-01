F1-Kracher in Miami: Leclerc schlägt Verstappen im Mega-Training

SID 01.05.2026 • 19:43 Uhr Während Ferrari-Pilot Charles Leclerc in Miami die schnellste Runde dreht, hat das Mercedes-Duo um Spitzenreiter Kimi Antonelli im Training Probleme.

Charles Leclerc hat bei der Rückkehr der Formel 1 ein Ausrufezeichen gesetzt und das einzige Training in Miami gewonnen. Der Ferrari-Pilot fuhr in der von 60 auf 90 Minuten verlängerten Session die schnellste Runde.

Dahinter belegte überraschend der viermalige Weltmeister Max Verstappen mit seinem Red Bull Rang zwei, Oscar Piastri (McLaren) wurde Dritter.

Wegen des Krieges in der Golfregion hatte die Formel 1 die Rennen in Saudi-Arabien und Katar abgesagt, der April war komplett frei. In dieser Zeit wurden aufgrund der Kritik an den neuen Hybridmotoren Anpassungen am technischen Reglement vorgenommen. Neben der fünfwöchigen Pause waren auch die Veränderungen ein Grund für die Verlängerung der Trainingszeit.

Miami: Ferrari vor Mercedes

Rekordweltmeister Lewis Hamilton erreichte im zweiten Ferrari Rang vier. Erst dann folgte das Mercedes-Duo mit WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der am Ende der Session aufgrund eines Problems am Antrieb keine weitere Runde fahren konnte, und George Russell auf den Plätzen fünf und sechs.

Für Nico Hülkenberg begann der Auftakt in das Wochenende durchwachsen. Der Emmericher, der in dieser Saison noch auf seine ersten WM-Punkte wartet, belegte in seinem Audi nur Rang 15 und lag hinter seinem brasilianischen Teamkollegen Gabriel Bortoleto, der 14. wurde.

Regeländerungen versprechen packende Sprint-Quali

Das erste Training verspricht große Spannung für die Sprint-Qualifikation am Abend (22.30 Uhr MEZ). Aufgrund der Änderungen am Reglement können die Fahrer bei der Zeitenjagd nun mehr Vollgas fahren, zudem hat eine Mehrheit der Teams zahlreiche Updates in Miami dabei. Bislang hatte Mercedes die noch junge Saison nach Belieben dominiert.