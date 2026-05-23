Zukunft von Verstappen geklärt

Niklas Sagner 23.05.2026 • 17:49 Uhr Max Verstappen nutzte die Formel-1-Pause für das 24h-Rennen am Nürburgring. Nun hat er sich zu seiner Zukunft in der Königsklasse des Motorsports geäußert.

Max Verstappen hatte sich in den vergangenen Monaten besonders frustriert über das neue Motoren-Reglement in der Formel 1 gezeigt. Auch deshalb gab es viele Gerüchte um seinen Verbleib in der Königsklasse des Motorsports. Diesen hat der Niederländer nun vorerst ein Ende bereitet.

Er werde auf „jeden Fall“ 2027 auch in der Formel 1 antreten, bestätigte der viermalige Weltmeister in einem Interview der niederländischen Zeitung De Telegraaf: „Es sei denn, es passieren ganz verrückte Dinge, aber davon gehe ich nicht aus.“

„Ich hoffe, dass alle ihr Wort halten. Aber ich kann bestätigen, dass ich in der Formel 1 bleibe“, sagte Verstappen und sprach angesichts der vorliegenden Pläne von einer Verbesserung zur aktuellen Situation.

Ein Leben lang Red Bull?

Der 28-Jährige betonte zudem, dass er am liebsten für den Rest seines Lebens bei Red Bull bleiben würde. „Das habe ich immer gesagt. Aber diese Entscheidung muss nicht heute oder morgen fallen. Ob hier oder woanders – es geht um viel mehr als nur den Formel-1-Vertrag“.

Verstappen hatte zuletzt kein Geheimnis aus seinem Frust über die aktuelle Motoren-Generation gemacht. Der Niederländer stört sich vor allem daran, dass rund die Hälfte der Leistung inzwischen aus der Batterie stammt und das Energiemanagement dadurch eine immer größere Rolle spielt.