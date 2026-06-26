Formel 1: Mercedes dominiert wieder - Red Bull strauchelt

SID 26.06.2026 • 14:59 Uhr Beim Training zum Österreich-GP in Spielberg zeigt sich Mercedes wieder einmal dominant. Bei Red Bull gibt es derweil massig Probleme.

Angeführt vom WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat Mercedes das erste freie Training der Formel 1 in Österreich dominiert. Der Italiener, der in der Fahrerwertung 41 Punkte vor Lewis Hamilton liegt, war am Freitag mit 1:07,796 Minuten der Schnellste in der Steiermark. Teamkollege George Russel lag nur vier Hundertstel dahinter.

Während die Silberpfeile nicht nur schnell, sondern auch viel fuhren, hatte der österreichische Rennstall Red Bull bei seinem Heimrennen zunächst mit Problemen zu kämpfen.

Max Verstappen scheiterte zunächst zweimal beim Versuch, aus die Boxengasse zu fahren. „Es war ein Softwareproblem, wir haben die Lösung gefunden“, erklärte Teamchef Laurent Mekies bei Sky.

Verstappen mit Red-Bull-Bolide unzufrieden

Als Verstappen dann fuhr, war er mit dem runderneuerten Boliden unzufrieden. Red Bull, nach sieben Rennen nur viertstärkstes Team, reagierte auf die bislang enttäuschende Saison mit einem riesigen Update-Paket.

Unter anderem wurden die Seitenkästen, der Unterboden und der Heckflügel überarbeitet. Verstappen beschwerte sich per Funk über fehlenden Grip und Vibrationen beim Bremsen.

Mit 1:08,077 Minuten wurde er immerhin Vierter. Mekies sagte, es sei noch „recht früh“. Für Erkenntnisse müsse Red Bull noch warten. Verstappens Teamkollege Isack Hadjar fuhr erst nach rund einer halben Stunde auf die Strecke.