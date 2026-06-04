Bottas reagiert auf Gerüchte um F1-Aus

SID 04.06.2026 • 17:05 Uhr Valterri Bottas kommt seit seinem Comeback in der Formel 1 noch nicht in Fahrt. Jetzt äußert sich der Cadillac-Fahrer zu den Gerüchten um ein mögliches Aus.

Der Finne Valtteri Bottas hat Gerüchte über sein nahendes Aus beim Formel-1-Neueinsteiger Cadillac klar dementiert.

„Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Gerüchten konfrontiert werde. Es ist schade, dass jemand einfach völligen Blödsinn erfinden kann, aber das ist normal in diesem Sport“ sagte der Routinier im Vorfeld des Großen Preises von Monaco.

Cadillac hat in den ersten fünf Rennen noch keinen Punkt geholt. Weder Bottas noch sein Teamkollege Sergio Perez überzeugten bislang, der Mexikaner war aber meist etwas schneller. „Ich kenne meine Situation, das Team kennt meine Situation“, sagte Bottas: „Sie unterstützen mich zu 100 Prozent.“

Bottas kann über Gerüchte nur lachen

Verschiedene Medien hatten nach dem Rennen in Montreal spekuliert, dass der 36-Jährige bereits im Anschluss an Monaco sein Cockpit verlieren könnte. Der Finne glaubt, dass „Schlagzeilen und Klicks“ hinter diesen Berichten stehen.

Er habe die Gerüchte erstmals beim morgendlichen Kaffee gelesen und darüber gelacht, er habe im Laufe seiner Karriere gelernt, dass dies zur Berichterstattung in der Formel 1 gehöre. „Jetzt beschäftigt es mich nicht mehr“, sagte er.