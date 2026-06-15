Hamilton holt ersten Ferrari-Sieg – Mercedes strauchelt

SID 15.06.2026 • 05:42 Uhr Lewis Hamilton erfüllt sich einen Kindheitstraum, Mercedes wirkt angreifbar. Und Nico Hülkenberg passiert Merkwürdiges. Erkenntnisse aus Barcelona.

Lewis Hamilton erfüllt sich einen Kindheitstraum im Ferrari, Mercedes wirkt plötzlich angreifbar. Und bei Nico Hülkenberg und Audi darf man sich so langsam Gedanken über einen möglichen Top-10-Fluch machen. Erkenntnisse aus Barcelona.

Hamilton siegt, Mercedes wankt

LEWIS HAMILTON: Der Rekordweltmeister feiert seinen ersten Sieg im Ferrari, das war eigentlich schon genug für eine gute Geschichte – so richtig rund wurde sie aber durch diese Verbindung in die Vergangenheit. Genau 30 Jahre zuvor hatte Michael Schumacher, der andere Rekordweltmeister, seinen ersten Sieg im Ferrari gefeiert, ebenfalls in Barcelona. Damals folgte eine große Erfolgsgeschichte. Und wie wird es für Hamilton weitergehen? Es sei zumindest „der erste Schritt in unserer Geschichte“, sagte der Engländer, und in der könnte es durchaus auch um den WM-Titel gehen. Das Auto ist in diesem Jahr Schritt für Schritt besser geworden, und viel wichtiger: Hamilton fühlt sich wohl darin. Und was das jetzt bedeuten kann, weiß man bei der Konkurrenz. „Wenn er Blut riecht, dann legt er los“, sagte Toto Wolff, bei Mercedes einst Hamiltons Chef.

MERCEDES: Und letztlich reichte dieses eine Wochenende, um die Silberpfeile zu verwandeln. Sie waren drei Monate lang einsame Titelfavoriten, nun wirken sie plötzlich angreifbar. Zum einen tut sich das Thema Zuverlässigkeit auf: Zweimal in kurzer Zeit konnten Russell und Antonelli nun ein Rennen nicht beenden, ein solches „DNF“ hatte Hamilton in diesem Jahr noch nicht. „Das darf nicht passieren, wenn du um eine WM fährst“, sagte Wolff über die Ausfälle. Und zum anderen zeigte Barcelona exemplarisch, welches Problem sich für Mercedes auch ergibt. Im Moment kämpfen beide Piloten um den Titel, auch gegeneinander, am Sonntag kostete sie dieses interne Duell Zeit im Mehrkampf mit Hamilton.

Russell stagniert, Hülkenberg hadert

GEORGE RUSSELL: Auch ein Blick auf den Engländer lohnt. Auf den ersten Blick ist er ein Gewinner des Sonntags – Antonelli fiel aus, Russell machte 18 Punkte auf den WM-Spitzenreiter gut. Doch moralisch hat ihn dieses Rennen wohl nicht weitergebracht. Russell startete von der Pole Position, doch er war dann der langsamere Mercedes, bremste Antonelli aus und musste ihn irgendwann doch ziehen lassen. Eigentlich sollte dieses Wochenende ein Neubeginn werden, stattdessen deutet einiges darauf hin, dass er weiterhin kein Mittel gegen den Teenager im anderen Mercedes gefunden hat.

NICO HÜLKENBERG: Vielleicht ist es ja wirklich ein Fluch. Vergangenes Wochenende verpasste Hülkenberg seine ersten Punkte im Audi aufgrund einer nach dem Rennen wirksamen Strafe. In Barcelona fuhr er nun wieder in den Top 10 – dann wirbelte ein Vordermann etwas Kies auf, und dieser Kies traf an Hülkenbergs Auto ausgerechnet einen eigentlich gut geschützten Not-Aus-Schalter. Der Audi rollte in die Box und war aus dem Rennen. „Das ist mir in den 16 Jahren, in denen ich in der Formel 1 bin, noch nicht passiert“, sagte der Deutsche.