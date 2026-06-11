Letztes Heimrennen? Alonso denkt ans Karriere-Ende in Barcelona

SID 11.06.2026 • 17:18 Uhr Der zweimalige Weltmeister bereitet sich auf das Ende der Karriere vor. Das könnte schon in wenigen Monaten kommen.

Für Altmeister Fernando Alonso rückt das Karriere-Ende gedanklich immer näher – und die Abschiedstour könnte längst im Gange sein. „Ich betrachte jedes Rennen in diesem Jahr als mein potenziell letztes am jeweiligen Ort“, sagte der 44-Jährige vor seinem Heim-Grand-Prix in Barcelona: „Mein letztes Mal in Australien, mein letztes Mal in China, mein letztes Mal in Monaco. Hier in Barcelona ist diese Möglichkeit noch ein wenig größer.“

Alonso vor möglichem Abschied in Spanien

Denn in Katalonien wird 2027 nicht gefahren, erst 2028 kehrt die Formel 1 zurück. So weit will Alonso nicht denken. „Es ist wahrscheinlich mein letztes Formel-1-Rennen hier“, sagte der zweimalige Weltmeister am Donnerstag: „Wenn ich nicht weiß, was ich nächstes Jahr mache, dann kann ich erst recht nicht sicher sein, was ich in zwei Jahren tue.“

Er werde „nach dem Sommer entscheiden“, ob es im kommenden Jahr für ihn in der Königsklasse weitergeht. Alonso wird Ende Juli bereits 45, sein Alter wäre aber wohl kein Grund für den Abschied – die Chancenlosigkeit seines Aston-Martin-Teams sehr wohl. „Ich werde nicht wettbewerbsfähig sein“, sagte er mit Blick auf sein Heimrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky): „Für mich ist es das Schwerste, keine Rennen zu gewinnen und nicht wettbewerbsfähig zu sein.“

Aston Martin erlebt heftigen Rückschlag

Aston Martin betreibt seit Jahren großen Aufwand, um in die Spitze der Formel 1 vorzudringen, hat zu diesem Zweck 2023 auch Alonso verpflichtet. Die aktuelle Saison mit neuem Reglement und neuem Honda-Motor ist allerdings der bislang größte Rückschlag für dieses Projekt, Aston Martin bildet mit dem neuen Cadillac-Team stets das Ende des Feldes.