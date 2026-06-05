Formel 1-Sensation: Mega-Deal sichert Las Vegas bis 2037

SID 05.06.2026 • 10:29 Uhr Seit 2023 trägt die Formel 1 Rennen in Las Vegas aus. Der Vertrag wurde vorzeitig um zehn Jahre verlängert.

Die Formel 1 wird mindestens bis 2037 in Las Vegas fahren. Die Motorsport-Königsklasse bestätigte in der Nacht zu Freitag die vorzeitige Vertragsverlängerung um zehn Jahre. Noch länger gesichert sind nur die Rennen in Miami und Österreich: Dort ist die Formel 1 bis 2041 am Start.

Las Vegas-GP vor WM-Finale

Die Premiere in Las Vegas fand 2023 statt. Ex-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) gewann auf dem Stadtkurs, der unter anderem über den weltberühmten Strip führt, zweimal. 2024 war der englische Mercedes-Fahrer George Russell erfolgreich.