Formel 1-Sensation: Mega-Deal sichert Las Vegas bis 2037

Die Formel 1 wird mindestens bis 2037 in Las Vegas fahren. Die Motorsport-Königsklasse bestätigte in der Nacht zu Freitag die vorzeitige Vertragsverlängerung um zehn Jahre. Noch länger gesichert sind nur die Rennen in Miami und Österreich: Dort ist die Formel 1 bis 2041 am Start.
F1 fährt bis 2037 in Las Vegas
Seit 2023 trägt die Formel 1 Rennen in Las Vegas aus. Der Vertrag wurde vorzeitig um zehn Jahre verlängert.
In Las Vegas fährt die Formel 1 seit 2023
© AFP/SID/PATRICK T. FALLON
Las Vegas-GP vor WM-Finale
Die Premiere in Las Vegas fand 2023 statt. Ex-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) gewann auf dem Stadtkurs, der unter anderem über den weltberühmten Strip führt, zweimal. 2024 war der englische Mercedes-Fahrer George Russell erfolgreich.
In diesem Jahr ist das Rennen für den 21. November angesetzt. Es ist der 20. von nach aktuellem Stand 22 WM-Läufen, im Anschluss soll es für die Formel 1 zur Entscheidung noch nach Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) gehen.