Ferrari-Drama: Vasseur im Krankenhaus – Monaco-GP in Gefahr

Sorge um Fred Vasseur: Der Teamchef der Scuderia Ferrari wird am Samstag aus medizinischen Gründen nicht an der Formel-1-Strecke in Monaco sein. Im Anschluss an einige medizinische Checks sei Vasseur in ein Krankenhaus gebracht worden, dort werde er „weiter überwacht“, teilte das Team am Samstag mit. Es werde vorerst keine weiteren Informationen zum Zustand des 58-Jährigen geben, hieß es weiter.
Ferrari-Teamchef Vasseur im Krankenhaus
Der Franzose werde dort überwacht. Das Team teilte keine Informationen zum medizinischen Zustand des 58-Jährigen mit.
Fred Vasseur ist im Krankenhaus
© AFP/GETTY IMAGES /SID/CLIVE MASON
Ferrari ohne Vasseur vor Monaco-Quali
Ob Vasseur rechtzeitig für den Großen Preis von Monaco am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, war zunächst unklar. Die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc gelten als Favoriten auf den Sieg. Am Freitag hatten sie das Training dominiert.
Ohne Vasseur gehen sie nun das dritte Training am Samstag (12.30 Uhr/Sky) und das Qualifying (16.00 Uhr/Sky und RTL) an. Das Qualifying ist auf der engen und langsamen Strecke im Fürstentum enorm wichtig, da Überholen schwierig ist.
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