Ferrari-Drama: Vasseur im Krankenhaus – Monaco-GP in Gefahr

SID 06.06.2026 • 11:12 Uhr Der Franzose werde dort überwacht. Das Team teilte keine Informationen zum medizinischen Zustand des 58-Jährigen mit.

Sorge um Fred Vasseur: Der Teamchef der Scuderia Ferrari wird am Samstag aus medizinischen Gründen nicht an der Formel-1-Strecke in Monaco sein. Im Anschluss an einige medizinische Checks sei Vasseur in ein Krankenhaus gebracht worden, dort werde er „weiter überwacht“, teilte das Team am Samstag mit. Es werde vorerst keine weiteren Informationen zum Zustand des 58-Jährigen geben, hieß es weiter.

Ferrari ohne Vasseur vor Monaco-Quali

Ob Vasseur rechtzeitig für den Großen Preis von Monaco am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, war zunächst unklar. Die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc gelten als Favoriten auf den Sieg. Am Freitag hatten sie das Training dominiert.