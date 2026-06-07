Vor Monaco-GP: Ferrari-Boss Vasseur nach Klinik-Drama zurück

SID 07.06.2026 • 12:17 Uhr Fred Vasseur begab sich am Samstag in ein Krankenhaus. Das Team hält sich weiter bedeckt zu den Hintergründen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur (58) ist zurück im Fahrerlager der Formel 1 in Monaco. Der Franzose hatte sich am Samstag aus nicht kommunizierten Gründen in ein Krankenhaus begeben. „Er ist hier“, bestätigte eine Sprecherin des Teams der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagmorgen. Am Nachmittag (15 Uhr) findet im Fürstentum der sechste Grand Prix der Saison statt.

Ferrari-Piloten glänzen ohne Vasseur

In Vasseurs Abwesenheit hatten sich die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Lokalmatador Charles Leclerc die Startplätze drei und vier für das prestigeträchtige Rennen gesichert. In dieser Saison liegt Ferrari mit 147 Punkten auf dem zweiten Platz der Konstrukteurs-WM hinter Mercedes (219). Die Scuderia wartet seit 2024 auf einen Grand-Prix-Sieg.