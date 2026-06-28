Formel 1: Der Große Preis von Österreich heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 28.06.2026 • 12:00 Uhr George Russell startet den Großen Preis von Österreich von der Pole Position. Fährt der Mercedes-Fahrer zu seinem zweiten Saisonsieg? Die beiden Ferrari direkt hinter ihm werden definitiv viel Druck auf Russell ausüben.

George Russell konnte bislang einen Grand-Prix-Sieg in der laufenden Formel-1-Saison einfahren. Folgt am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) in Spielberg der zweite Triumph? Der Mercedes-Fahrer startet beim Großen Preis von Österreich von der Pole Position – seine erste seit dreieinhalb Monaten.

Doch der Engländer hat die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (2) und Lewis Hamilton (3) direkt hinter sich. Von P4 startet Russells Teamkollege und der WM-Führende Kimi Antonelli.

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Hinter der Pole Position von Russell standen zunächst noch Fragezeichen. In den letzten Minuten des Qualifyings nahm die Zeitenjagd Dramatik auf.

Nach und nach unterboten sich die Piloten, auch Verstappen wirkte im runderneuerten Red Bull plötzlich konkurrenzfähig. In der vorletzten Kurve verlor er jedoch den Grip und flog von der Strecke ab. Der Niederländer startet von P5.