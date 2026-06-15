Formel 1: "Eine neue Zählung beginnt!" - Presse feiert Hamilton

SID 15.06.2026 • 11:24 Uhr Lewis Hamilton feiert in Katalonien seinen ersten Sieg im Ferrari. Der Brite wird vor allem in der italienischen Medienlandschaft gefeiert.

Lewis Hamilton entsteigt dem „Fegefeuer“, er wird gefeiert „wie eine Gottheit“, er ist „ein zeitloser Champion“.

Italiens Presse überbietet sich mit Huldigungen für den Rekordweltmeister nach seinem ersten Sieg im Ferrari. Auch anderswo wird die Leistung des 41-Jährigen anerkannt, der nun plötzlich als Titelkandidat gilt. Die Pressestimmen zum Großen Preis von Katalonien.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Die lange Zeit im Fegefeuer ist für Hamilton zu Ende. Mit Sir Lewis feiert Ferrari seine Wiederauferstehung nach einer endlosen Durststrecke. Hamilton zeigt der Welt wieder, wer er ist und immer schon war.“

La Stampa: „Die Rückkehr des Königs: Hamilton wird wie eine Gottheit inmitten einer roten Menschenmenge gefeiert. Wir haben lange auf einen derartigen Tag gehofft. Das Schicksal wollte, dass sich dieser Tag in Barcelona ereignet, wo vor genau 30 Jahren – am 2. Juni 1996 – Michael Schumacher begann, seine Legende mit Ferrari zu schreiben.“

Corriere dello Sport: „Ein Jahr hat Hamilton gebraucht, um sich bei Ferrari einzuleben. Zwei Stunden genügen, um der Welt sein wahres Gesicht zu zeigen, das nie in Vergessenheit geraten ist. Das Volk der Ferrari-Fans ist zu Tränen gerührt.“

Corriere della Sera: „Sir Hamilton ist als König der Formel 1 zurückgekehrt: Seine Persönlichkeit, sein Charakter und sein Talent sind in diesen schwierigen ersten Monaten bei Ferrari sogar gestärkt worden. Seine Vitalität ist unbeschreiblich: Mit seinen 41 Jahren haben wir den Eindruck, vor einem zeitlosen Champion zu stehen.“

La Repubblica: „Hamilton, der Kämpfer, zeigt mit 41 Jahren all seine Leidenschaft. Seine Freude über diesen Sieg ist so groß, dass sie fast schmerzt.“

Tuttosport: „Mit Hamilton kann Ferrari wirklich um den WM-Titel kämpfen. Diese Weltmeisterschaft ist noch völlig offen: Der Ferrari ist inzwischen zu einem wirklich starken Auto geworden und hat deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen.“

ENGLAND

Daily Mail: „Lewis lebt seinen wildesten Traum. Endlich der erste Sieg – für Hamilton ist das Erlösung nach einem ersten Albtraum-Jahr bei Ferrari. Er führt einen britischen Dreifachsieg an – und Titel Nummer 8 ist in Reichweite!“

Telegraph: „Hamilton wiedergeboren. Wer hätte das gedacht? Sicher nicht die vielen, vielen Leute, die ihn gegen Ende seiner Zeit bei Mercedes abgeschrieben hatten. Oder die noch zahlreicheren, die meinten, der siebenmalige Weltmeister ruiniere seinen Ruf endgültig, indem er letztes Jahr im Ferrari hinterherzuckelte. Wie sich herausstellt, kann er noch eine ganze Menge leisten.“

The Sun: „Hammertime! Lewis Hamilton in Tränen nach seinem ersten Sieg für Ferrari, seine zweijährige Durststrecke endet.“

NIEDERLANDE

De Standaard: „Und plötzlich scheint der achte WM-Titel für Hamilton nicht mehr unmöglich. Sein Megatransfer schien als Flop in die Geschichte einzugehen, doch in seinem 31. Rennen für Ferrari kann Lewis Hamilton endlich die Null ausradieren. Mit 41 Jahren steht sein Ruhestand nicht mehr zur Debatte, wohl aber ein achter Weltmeistertitel.“

AD.nl: „Rennsportgeschichte in Barcelona. Lewis Hamilton und Ferrari, endlich passt es.“

SPANIEN