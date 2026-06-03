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Formel 1: Ferrari verlängert mit Leclerc

Ferrari-Star verlängert!

Vor dem Formel-1-Rennen von Monaco verkündet der Traditionsrennstall Ferrari eine frohe Botschaft. Charles Leclerc hat seinen Vertrag verlängert.
Charles Leclerc verlängert bei Ferrari
Charles Leclerc verlängert bei Ferrari
© IMAGO/BSR Agency
SID
Vor dem Formel-1-Rennen von Monaco verkündet der Traditionsrennstall Ferrari eine frohe Botschaft. Charles Leclerc hat seinen Vertrag verlängert.

Der Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari kann auch in Zukunft auf Charles Leclerc setzen. Die Scuderia gab am Mittwoch die langfristige Vertragsverlängerung mit dem 28 Jahre alten Piloten für „die kommenden Saisons“ bekannt.

Die Verkündung kommt für beide Seiten zu einem passenden Zeitpunkt: Am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) steht mit dem Großen Preis von Monaco das Heimrennen von Leclerc an.

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Formel 1: Leclerc fährt seit 2019 für Ferrari

„Ich könnte nicht glücklicher sein, den gemeinsamen Weg fortzusetzen“, sagte Leclerc. Ferrari sei für ihn „viel mehr als nur ein Team“. Seit seiner Kindheit habe er davon geträumt, für die Scuderia zu fahren: „Gemeinsam haben wir unglaubliche Momente erlebt, aber auch schwierigere Zeiten. Ich glaube mehr denn je an dieses Team“, sagte der achtmalige Grand-Prix-Sieger. Sein Ziel bleibe es, „die WM nach Maranello zurückzubringen“.

Teamchef Frédéric Vasseur bezeichnete die Vertragsverlängerung als „etwas sehr Natürliches“. Leclerc sei nicht nur einer der stärksten Fahrer der Formel 1 geworden, sondern verkörpere auch die Werte Ferraris. „Wir schätzen sein Talent, seine Entschlossenheit und die Art und Weise, wie er jeden Tag mit den Menschen in der Scuderia arbeitet“, sagte Vasseur.

Leclerc schloss sich 2016 der Ferrari-Nachwuchsakademie an. 2017 gewann er den Formel-2-Titel, im Jahr darauf debütierte er für Sauber in der Königsklasse. 2019 folgte der Sprung ins Ferrari-Cockpit. Insgesamt stand er bisher 52 Mal auf dem Podium, in 27 Rennen startete er von der Pole Position.

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