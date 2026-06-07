Formel 1 heute live: Das Rennen beim Großen Preis von Monaco im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.06.2026 • 12:00 Uhr Am Sonntag steigt in der Formel 1 das Rennen beim Großen Preis von Monaco. Kann Max Verstappen angreifen?

Es ist eines der großen Highlights der Formel-1-Saison: Der Große Preis von Monaco. In diesem Jahr könnte das Rennen im Fürstentum am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) so richtig spannend werden.

Von der Pole Position aus geht erneut der WM-Führende Kimi Antonelli. Hinter ihm liegt überraschend Max Verstappen in Lauerstellung. Der Niederländer verpasste Platz eins in der Qualifikation zum Grand Prix nur hauchdünn.

Formel 1: So können Sie den Großen Preis von Monaco live verfolgen

Doch auch der zweite Platz stärkte das Selbstvertrauen des viermaligen Weltmeisters enorm. Das gab er nach dem Rennen selbst zu. Nach der Quali zeigte sich Verstappen zudem angriffslustig.

„Nach dem Erlöschen der Startampel soll Kimi einfach eine Sekunde warten und erst dann losfahren“, sagte Verstappen grinsend. Zu Beginn der Saison hatte Antonelli speziell am Start oft mit Problemen zu kämpfen.

Formel 1: Hat Ferrari noch Chancen?

Sollte der Italiener am Start erneut patzen, liegt Verstappen in Lauerstellung. Geht er in Führung, könnte es für ihn mit dem ersten Saisonsieg klappen. Denn in Monaco ist es traditionell oft schwer zu überholen.

Auch deshalb war die Enttäuschung bei den Ferrari-Piloten Lewis Hamilton (Startplatz drei) und Charles Leclerc (Startplatz vier) so groß. Beide galten im Fürstentum durchaus als Kandidaten für die Pole.