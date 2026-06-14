Formel 1: Drama um Kimi Antonelli kurz vor Rennende

Johannes Vehren 14.06.2026 • 16:53 Uhr Kimi Antonelli war auf dem besten Weg, als Zweiter das F1-Rennen in Barcelona abzuschließen - doch plötzlich scheidet der WM-Führende wegen eines Defekts aus.

Drama um Kimi Antonelli! Der WM-Führende der Formel 1 ist drei Runden vor dem Ende des Rennens in Barcelona ausgeschieden. Grund dafür war ein technischer Defekt, wodurch sein Auto ausgegangen ist.

Kurz zuvor lieferte sich der 19 Jahre alte Youngster mit Mercedes-Teamkollege George Russell einen packenden Kampf um den zweiten Platz. In der 61. Runde setzte Antonelli dann zum Überholmanöver an und setzte sich vor Russell.

Mercedes-Boss nach erneutem Ausfall bedient

Doch nur wenige Augenblicke später war ein Knall in seinem Boliden zu hören, denn ein technischer Defekt zerstörte wohl den Motor. Das Auto ging sofort aus und Antonelli musste es am Streckenrand abstellen.

„Der Schaden… das darf nicht passieren, wenn du um eine WM fährst, dass du abwechselnd ausfällst. Ich bin heute mit gar nichts zufrieden“, war Mercedes-Boss Toto Wolff bei Sky nach dem Rennen sehr verärgert und verwies damit auf den Ausfall von Russell wegen eines Motorschadens während des Rennens Ende Mai in Kanada.