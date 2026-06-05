Erster Hamilton-Sieg? Ferrari weiter nicht zu schlagen

SID 05.06.2026 • 18:05 Uhr Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden ihrer Favoritenrolle im Training gerecht. Ferrari winkt am Wochenende der erste Saisonsieg.

Ferrari-Dominanz in Monaco: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc sind am Trainingsfreitag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Hamilton, der noch auf seinen ersten Sieg für die Scuderia wartet, war in 1:13,026 Minuten nicht zu schlagen. Leclerc folgte jedoch mit wenig Abstand (0,111 Sekunden zurück).

Im zweiten Training ging es insgesamt etwas enger zu, die Konkurrenten wirkten nicht ganz so chancenlos wie noch am Freitagmittag. Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) war als Dritter 0,168 Sekunden langsamer als Hamilton.

Dann folgten die Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli, die die Saison bislang dominiert hatten, mit drei beziehungsweise fünf Zehntelsekunden Rückstand.

Formel 1: McLaren kann nicht zufrieden sein

Dahinter klafften größere Lücken, vor allem die Konstrukteursweltmeister von McLaren konnten zu Beginn ihres 1000. Grand Prix nicht zufrieden sein. Oscar Piastri (Australien) wurde mit mehr als einer Sekunde Rückstand Siebter, Weltmeister Lando Norris (England) musste sein Auto aufgrund technischer Probleme früh abstellen.

Für Audi-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) verlief auch das zweite Training verheißungsvoll. Er fuhr als Achter erneut in die Top Ten.