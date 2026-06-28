Formel 1: Verstappen glänzt - Herber Dämpfer für Ferrari

SID 28.06.2026 • 16:32 Uhr Max Verstappen glänzt bei der Hitzeschlacht von Spielberg. Für Ferrari wird das Rennen eine Enttäuschung.

Die Durststrecke endet in der Hitze von Spielberg: George Russell hat unbeirrt von spektakulären Duellen seiner Verfolger endlich seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert und sich im Kampf um den WM-Titel zurückgemeldet. Fast vier Monate nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Melbourne gewann Russell den Großen Preis von Österreich, überhaupt scheinen die Kräfteverhältnisse neu durchmischt: Max Verstappen trumpfte im runderneuerten Red Bull groß auf und wurde vor Kimi Antonelli Zweiter. “Vor allem die ersten Runden waren super spaßig. Es waren extreme Fortschritte“, jubelte Verstappen.

Der Niederländer fuhr sein bestes Resultat der Saison ein und gab seinem Team neue Hoffnung. Red Bull hatte sein Auto vor dem Grand Prix durch viele Updates total umgebaut – mit Erfolg. Sky-Experte Timo Glock erkannte bei Verstappen „ein breites Grinsen“. Teamchef Laurent Mekies feierte die Rückkehr in die Spitzengruppe.

„Die tolle Nachricht ist, dass das Auto deutlich schneller ist. Es ist sogar etwas frustrierend wenn man im Getriebe des Siegers steckt“, sagte Meckies.

Ganz anders sah es bei Ferrari aus. Lewis Hamilton kassierte nach dem jüngsten Aufschwung einen Rückschlag, der Ferrari-Star wurde nur Fünfter.

Russell ist damit wieder Zweiter in der Gesamtwertung und hat nur noch 40 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Antonelli. Der Brite fuhr am Start davon und hielt die Konkurrenten danach auf Distanz. Für Hamilton gab es zwei Wochen nach dem ersten Sieg im Ferrari wenig zu holen, Grund war eine fragwürdige Strategie der Scuderia.

Verstappen meldet sich zurück

Nico Hülkenberg verpasste auch im achten von 22 WM-Läufen mit seinem neuen Team Audi die Punkte. Der Emmericher, der als 14. auf die Strecke gegangen war, wurde Zwölfter.

Einen Schlüsselfaktor sahen die Teams in den hohen Temperaturen von rund 35 Grad. „Es wird eine harte Nuss heute für Mensch und Maschine“, sagte Hülkenberg vor dem Rennstart bei Sky. „Das ist wahrscheinlich das heißeste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe“, sagte auch Polesetter Russell: „Jeder wird Probleme haben.“ Besonders die Reifen litten bei Asphalttemperaturen über 50 Grad.

Als die Ampeln ausgingen, knüpften die ersten Runden an das spektakuläre Qualifying am Samstag an. Russell blieb souverän an der Spitze, dahinter lieferte sich Leclerc ein enges Duell mit Teamkollege Hamilton. Der Monegasse verlor erst den zweiten Platz – und rutschte dann weiter auf Platz fünf ab.

Verstappen ging als großer Gewinner der Startphase hervor. Nachdem er im runderneuerten Red Bull im Qualifying wiedererstarkt, aber auch gecrasht war, düpierte er sowohl Leclerc als auch Antonelli innerhalb von drei Kurven und schob sich auf Platz drei vor. In Runde elf duellierte sich Verstappen hart mit Hamilton, der Rekordweltmeister behielt im Ferrari zunächst die Oberhand, ehe er zwei Runden später als erster Top-Pilot an die Box kam.

Bis dahin hatte die Hitze schon die ersten Fahrer um ihr Rennen gebracht. Cadillac musste sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio Perez mit brennenden Bremsen in die Box rufen.

Nachdem auch Verstappen an der Box war, nahm der Zweikampf mit Hamilton wieder Fahrt auf – in der 22. Runde mit dem besseren Ende für den Niederländer. Hamiltons Rennen wurde dann auch durch einen Strategiefehler erschwert. Während alle Top-Teams auf eine Zwei-Stopp-Strategie mit den härteren Reifenmischungen setzten, schickte Ferrari Hamilton zwischenzeitlich auf weichem Gummi wieder raus. Hamilton machte drei Stopps und fiel zurück.