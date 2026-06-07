Formel 1: Leclerc-Drama in Monaco! Mit kurioser Ursache?

Charles Leclerc erlebt in der Formel 1 ein Heimwochenende zum Vergessen! Nach der großen Enttäuschung im Qualifying wurde das Rennen sogar zu einer noch größeren Katastrophe.
Leclerc-Drama in Monaco
12 Runden vor Schluss kam es nach einer Safety-Car-Phase bei Restart genau an der Stelle von der Strecke ab, an der wenige Minuten zuvor auch Lance Stroll von der Strecke abgekommen war. Der Monegasse knallte direkt in die Bande und schied aus.
„Ich werde dafür nicht die Schuld übernehmen. Diese verdammten Bremsen“, fluchte Leclerc direkt im Anschluss an die Box.
Formel 1: Gelöster Asphalt der Grund für Unfälle?
Kurz nach dem Unfall wurde das Rennen mit „roten Flaggen“ unterbrochen. Es wurde deutlich, dass sich an der Stelle, an der Leclerc und Stroll ihren Unfall hatten, der Asphalt der Strecke gelöst hatte.
„Das ist nicht Formel-1-Like, wenn sich da der Asphalt löst“, kritisierte Sky-Experte Ralf Schumacher. Anscheinend hatte sich eine Stelle, die in den vergangenen Tagen neu asphaltiert wurde, gelöst.
Zuvor waren mit Max Verstappen und Lando Norris schon zwei Weltmeister ausgeschieden. Verstappens Motor gab schon am Start den Geist auf. Norris stellte aus demselben Grund seinen Boliden zur Hälfte des Rennens ab.
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