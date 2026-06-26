F1: Hülkenberg will Punktefluch brechen – Coup in Österreich?

SID 26.06.2026 • 05:43 Uhr Nico Hülkenberg ist zuversichtlich, bald Zählbares einzufahren. Zwar konnte der Deutsche bisher noch keine Punkte holen, doch die Entwicklung stimmt ihn positiv.

Trotz seines Punktefluchs bleibt der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg zuversichtlich, bald Zählbares einzufahren. „Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Und es liegt an uns, alles richtig zusammenzubringen, sauber zu fahren und konzentriert zu bleiben“, sagte der 38-Jährige vor dem Großen Preis von Österreich. Mit seinem Audi verpasste er zuletzt äußerst bitter die Punkteränge.

„Die Leistung stimmt. Wir sind im Mittelfeld konkurrenzfähig. Ich habe das Gefühl, dass wir sowohl in Monaco als auch in Barcelona aus eigener Kraft in die Top 10 hätten fahren können“, sagte er. In Barcelona hatte ein Kieselstein den Not-Aus-Schalter seines Boliden ausgelöst, das Auto schaltete sich ab. In Monaco wurde er Neunter – ehe ihn eine nach dem Rennen wirksame Strafe noch aus den Top 10 kegelte.

Es gebe definitiv „positive Anzeichen“ und er glaube, dass das Audi-Team an Schwung gewinnt: „Wenn ich das Auto jetzt mit dem Fahrgefühl der ersten zwei oder drei Rennen vergleiche, haben wir definitiv gute Fortschritte gemacht“.

Hülkenberg sieht positiven Audi-Trend

Ohnehin sei der Trend in der Premierensaison des Audi-Teams positiv. „Ich glaube, die ersten fünf bis sechs Rennen waren für uns offensichtlich hart und in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns da durchgekämpft und wirklich wieder herausgearbeitet haben. Wir wurden dafür zwar noch nicht belohnt, aber wir arbeiten weiter hart und geben Gas, um diesen Erfolg zu erzwingen“, sagte Hülkenberg.