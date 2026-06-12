Russell holt Barcelona-Bestzeit – Norris & Hamilton nur Zuschauer

SID 12.06.2026 • 14:42 Uhr Der Engländer dominiert das erste freie Training. Es ist allerdings keine gewöhnliche Session.

Mercedes-Pilot George Russell hat nach schwierigen Wochen den Auftakt der Formel 1 in Barcelona dominiert – einige seiner größten Gegner saßen allerdings gar nicht in ihren Autos. Russell drehte im ersten freien Training zum Grand Prix von Katalonien in 1:16,363 Minuten die schnellste Runde, Teamkollege und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli nahm eine geplante Auszeit. Mercedes ließ für den Italiener den Ersatzpiloten Frederik Vesti ans Steuer und war mit dieser Maßnahme nicht allein: Sieben der elf Teams nutzten die erste Session, um dem Nachwuchs eine Chance zu geben.

Russell vorne, Fornaroli glänzt

So waren unter anderem auch Weltmeister Lando Norris (McLaren) und der aktuelle WM-Zweite Lewis Hamilton (Ferrari) nicht dabei, sie wurden durch Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli (Italien) und Dino Beganovic (Schweden) ersetzt. Bei Audi setzte Nico Hülkenberg aus, für ihn saß der Este Paul Aron am Steuer.

Russell hatte als Schnellster der einstündigen Session gut zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf Oscar Piastri im McLaren, der drittplatzierte Charles Leclerc im Ferrari lag bereits eine halbe Sekunde zurück. Bester Nachwuchspilot war Fornaroli, der im McLaren Fünfter wurde, gleich hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Aron stellte den Audi auf einen achtbaren sechsten Platz.