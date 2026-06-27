Formel 1 Österreich: Russell schlägt Antonelli in Quali-Showdown

George Russell hat die Qualifying-Generalprobe in Österreich knapp für sich entschieden und damit ein Signal an seinen Mercedes-Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli gesendet. Mit seiner letzten schnellen Runde setzte Russell in 1:07,796 Minuten die Bestzeit des bisherigen Wochenendes, nachdem in den ersten beiden Einheiten am Freitag Antonelli dominiert hatte.
Russell gewinnt Quali-Generalprobe
Für den Kampf um die Pole Position zum Großen Preis von Österreich bahnt sich nun eine spannende Zeitenjagd an. Antonelli war am Samstagmittag nur knapp vier Hundertstel langsamer.
Hamilton verkürzt Rückstand in Spielberg
Auch der WM-Zweite Lewis Hamilton, der in der Fahrerwertung 41 Punkte Rückstand auf Antonelli hat, konnte sich in der Hitze von Spielberg näher an die Spitze bringen. Im Ferrari setzte er mit einem Zehntel Rückstand die drittbeste Zeit.
Titelverteidiger Lando Norris im McLaren wurde Fünfter. Ihm fehlen ebenso wie Max Verstappen knapp drei Zehntel. Der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden wurde Sechster, am Freitag war er in seinem runderneuerten Red Bull holprig gestartet. Nico Hülkenberg (Emmerich/Audi) hat als Zwölfter 1,2 Sekunden Rückstand.
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