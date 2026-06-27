Formel 1 Österreich: Russell schlägt Antonelli in Quali-Showdown

SID 27.06.2026 • 13:50 Uhr George Russell hat die Qualifying-Generalprobe in Österreich knapp für sich entschieden. Doch für das Qualifying bahnt sich ein spannendes Duell an.

George Russell hat die Qualifying-Generalprobe in Österreich knapp für sich entschieden und damit ein Signal an seinen Mercedes-Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli gesendet. Mit seiner letzten schnellen Runde setzte Russell in 1:07,796 Minuten die Bestzeit des bisherigen Wochenendes, nachdem in den ersten beiden Einheiten am Freitag Antonelli dominiert hatte.

Für den Kampf um die Pole Position zum Großen Preis von Österreich bahnt sich nun eine spannende Zeitenjagd an. Antonelli war am Samstagmittag nur knapp vier Hundertstel langsamer.

Hamilton verkürzt Rückstand in Spielberg

Auch der WM-Zweite Lewis Hamilton, der in der Fahrerwertung 41 Punkte Rückstand auf Antonelli hat, konnte sich in der Hitze von Spielberg näher an die Spitze bringen. Im Ferrari setzte er mit einem Zehntel Rückstand die drittbeste Zeit.