Hamiltons erster Ferrari-Sieg in Barcelona – Pressestimmen aus Italien

SID 14.06.2026 • 17:44 Uhr Der Rekordweltmeister gewinnt erstmals im Ferrari und sorgt für Hoffnung in Italien.

Lewis Hamilton musste lange auf seinen ersten Sieg im Ferrari warten, in anderthalb Jahren ohne Erfolg ging auch die italienische Presse wenig schonend mit ihm um. Nach dem Sieg des Rekordweltmeisters in Barcelona sind die Reaktionen nun teilweise euphorisch. „Ein deutliches Zeichen im Kampf um die Weltmeisterschaft“ sieht etwa Tuttosport. Die Pressestimmen aus Italien im Überblick:

Italien feiert Hamiltons Ferrari-Sieg

Tuttosport: „Roter Hammer: Hamiltons Ferrari siegt und Barcelona färbt sich rot. Perfektes Rennen des siebenmaligen Weltmeisters, der ein deutliches Zeichen im Kampf um die Weltmeisterschaft setzt und Ferrari zurück an die Spitze bringt.“

Corriere della Sera: „Ferrari feiert in Barcelona mit Lewis Hamilton seine Wiederauferstehung nach einer anderthalbjährigen Krise. Antonelli stürzt vom Thron.“

Hamilton beendet Ferraris Durststrecke

La Stampa: „Hier ist er: der erste Sieg von Hamilton mit Ferrari. Er hat länger als ein Jahr auf sich warten lassen, 31 Grand Prix, doch endlich ist er da. Eine enorme Genugtuung für König Lewis und für das Team von Maranello, das damit eine lange Durststrecke beendet: zwei Jahre und 40 Rennen für den siebenfachen Weltmeister, 34 für das prestigeträchtigste Team der Formel 1.“

Gazzetta dello Sport: „Die lange Durststrecke ist zu Ende: Lewis Hamilton hat Ferrari den ersten Sieg nach einer endlosen Erfolgsflaute beschert.“

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Corriere dello Sport: „Endlich ist Hamilton zurück. Was für eine Show in Barcelona: Der erste Sieg mit Ferrari ist wie ein Traum. König Lewis triumphiert vor Georg Russell. Desaströses Finale für Antonelli.“