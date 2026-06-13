Überraschung im Formel-1-Qualifying

SID 13.06.2026 • 17:15 Uhr Beim Qualifying zum Spanien-GP landet der WM-Führende Kimi Antonelli überraschend nicht in der ersten Reihe. Glänzen kann derweil sein Teamkollege.

George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Katalonien (Sonntag, ab 15 Uhr im LIVETICKER) gesichert und darf auf seinen ersten Formel-1-Sieg seit drei Monaten hoffen. Der Mercedes-Pilot drehte im Qualifying in Barcelona in 1:14,679 Minuten die schnellste Runde und stach damit nicht nur seinen Teamkollegen Kimi Antonelli aus.

Der WM-Spitzenreiter wurde mit drei Zehntelsekunden Rückstand nur Dritter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton holte im Ferrari den zweiten Platz, nur 64 Tausendstelsekunden lag er hinter Russell.

„Ich fühle mich wieder bei mir selbst“, sagte Russell, der die Eindrücke des bisherigen Wochenendes bestätigte: Der Engländer setzt nach schwierigen Rennen wieder auf ein ursprüngliches Setup und hat damit nun Erfolg. Antonelli sprach von einem „schwierigen Wochenende. Ich hatte nicht das beste Gefühl im Auto, ein bisschen was fehlt.“

Antonelli wird erstmals in diesem Jahr nicht aus der ersten Startreihe in einen Grand Prix gehen. Die Startplätze vier und fünf gingen an Weltmeister Lando Norris im McLaren und Max Verstappen im Red Bull.

Erfolg für Hülkenberg in Barcelona

Nico Hülkenberg schaffte es erstmals im Audi in den letzten Qualifying-Abschnitt der besten zehn, er hatte seit dem Saisonstart darauf hingearbeitet: Viermal bei den bisherigen sechs Rennen verpasste der Deutsche das Q3 als Elfter denkbar knapp.

Letztlich wurde er Neunter, auch weil ein Konkurrent wegfiel: Der letzte Abschnitt der Quali musste unterbrochen werden, nachdem Charles Leclerc mit seinem Ferrari heftig und beinahe frontal in die Streckenbegrenzung eingeschlagen war. Der Monegasse konnte das Auto selbständig verlassen, hatte sich damit aber frühzeitig aus der Zeitenjagd verabschiedet.