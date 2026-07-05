Formel 1: Verstappen fliegt ab und wütet

Holger Luhmann 05.07.2026 • 17:39 Uhr Max Verstappen ist beim Grand Prix in Silverstone auf Kurs Podium. Doch kurz vor Schluss fliegt er mit seinem Red Bull ins Kiesbett.

Eine Siegchance hätte Max Verstappen beim Grand Prix in Silverstone nicht gehabt. Doch beharrlich hatte sich der Niederländer auf Platz drei vorgearbeitet und lag damit auf Podiumskurs.

Vier Runden vor dem Ende flog der viermalige Formel-1-Weltmeister mit seinem Red Bull jedoch plötzlich von der Strecke und landete im Kiesbett. Das Rennen war abrupt beendet für den 28 Jahre alten Niederländer.

Eine Schuld traf Verstappen wohl nicht. „Da kann er nichts dafür. Das Auto bremst hinten und zack ist er weg“, analysierte Ralf Schumacher bei Sky die Szene. Das untermauern auch die Bilder, die zeigen, wie Verstappens Auto heftig wackelt

Verstappen schimpft am Teamfunk

Verstappen selbst reagierte nach dem Aus ungehalten. „Ich stecke fest, Mann. Scheiß auf dieses Auto, unglaublich“, schimpfte er über den Teamfunk.