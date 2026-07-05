Formel 1: Verstappen fliegt ab und wütet

Eine Siegchance hätte Max Verstappen beim Grand Prix in Silverstone nicht gehabt. Doch beharrlich hatte sich der Niederländer auf Platz drei vorgearbeitet und lag damit auf Podiumskurs.
Verstappen fliegt ab und wütet
Vier Runden vor dem Ende flog der viermalige Formel-1-Weltmeister mit seinem Red Bull jedoch plötzlich von der Strecke und landete im Kiesbett. Das Rennen war abrupt beendet für den 28 Jahre alten Niederländer.
Eine Schuld traf Verstappen wohl nicht. „Da kann er nichts dafür. Das Auto bremst hinten und zack ist er weg“, analysierte Ralf Schumacher bei Sky die Szene. Das untermauern auch die Bilder, die zeigen, wie Verstappens Auto heftig wackelt
Verstappen schimpft am Teamfunk
Verstappen selbst reagierte nach dem Aus ungehalten. „Ich stecke fest, Mann. Scheiß auf dieses Auto, unglaublich“, schimpfte er über den Teamfunk.
Den Sieg sicherte sich etwas überraschend Charles Leclerc. Lewis Hamilton landete im zweiten Ferrari auf Platz drei. Dazwischen schob sich Mercedes-Pilot George Russell.
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