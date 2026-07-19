Boxencrash in Spa: Hamilton touchiert Ferrari-Mechaniker – Strafe

SID 19.07.2026 • 17:45 Uhr Bei einem Boxenstopp kam es zu einer Kollision zwischen Lewis Hamilton und einem Mechaniker.

Nach einem Unfall in der Boxengasse hat Ferrari-Teamchef Fred Vasseur Entwarnung gegeben. Dem Mechaniker, den Lewis Hamilton bei einem Stopp während des Großen Preis von Belgien versehentlich angefahren hatte, „geht es gut“, sagte Vasseur. Der Scuderia droht allerdings eine Strafe.

Hamilton patzt beim Boxenstopp

Als Hamilton zur Rennhalbzeit an die Box kam, um die Reifen zu wechseln, musste er zunächst eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell verbüßen. Dann wurden die Reifen gewechselt und ein Mechaniker versuchte eine Änderung am Frontflügel vorzunehmen. Mit diesem hatte Hamilton während des Rennens Probleme, beklagte sich immer wieder.

Dann aber fuhr der Brite los und traf den Ferrari-Mitarbeiter leicht. „Ist er in Ordnung?“, fragte Hamilton noch per Funk: „Es wurde grün“. Aus Sicherheitsgründen werden die Boxenstopps in der Formel 1 unter einer Ampelphase durchgeführt. „Es war ein Fehler mit der Prozedur, denn das Licht war grün, Lewis konnte fahren. Es war einfach ein Fehler und etwas Pech dabei“, erklärte Vasseur bei Sky.