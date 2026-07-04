Formel 1: Antonelli holt Pole in Silverstone - Hamilton Dritter

SPORT1 04.07.2026 • 18:22 Uhr Kimi Antonelli freut sich in Silverstone über einen perfekten Samstag. Sein Teamkollege erlebt dagegen einen Rückschlag - Max Verstappen flucht am Funk.

Kimi Antonelli ist weiter nicht zu stoppen! Nach seinem ersten Formel-1-Sieg im Sprint-Format legte der Mercedes-Fahrer wenige Stunden später mit der Pole Position in Silverstone nach.

Im Qualifying am Samstag fuhr der WM-Spitzenreiter in 1:28,111 Minuten die Bestzeit, damit geht der Italiener zum fünften Mal vom ersten Startplatz in ein Rennen der Motorsport-Königsklasse. Zuletzt startete der Teenager in Monaco ganz vorne.

Nun hielt er die Ferrari-Piloten Charles Leclerc sowie Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf Distanz – den Hoffnungen des britischen Lokalmatadors hatte der Teenager im Duell der Generation schon zuvor einen Dämpfer verpasst.

Rekordsieger Hamilton lauert im Ferrari

Noch am Freitag hatte sich Altmeister Hamilton (41) mit elf Tausendstel Vorsprung die Sprint-Pole vor Teenager Antonelli (19) gesichert, danach behielt Antonelli dennoch die Oberhand und gewann erstmals das Kurzrennen.

Mit Hamilton, der in der WM-Wertung 47 Punkte Rückstand hat, ist auf dem Traditionskurs dennoch zu rechnen.

Mit neun Erfolgen ist er Rekordsieger in Silverstone, 15 Mal stand er schon auf dem Podium, hinzu kommen zwei zweite Plätze im Sprint.

Hinter der Spitze starten im Rennen am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) George Russell, Isack Hadjar und Weltmeister Lando Norris.

Formel 1: Verstappen flucht über „Desaster“

Max Verstappen fluchte noch während des Qualifyings über ein „Desaster“, er wurde Siebter.

Nico Hülkenberg hat derweil weiter den 13. Platz fest gebucht. Diesen hatte er schon im Sprint-Qualifying und dem Sprintrennen belegt.

Vor einem Jahr war er von Startplatz 19 auf das Podium gefahren und hatte den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde Elfer.

Am Sonntag kommt es auch stark auf das Elektromanagement an. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs fehlen ausreichend harte Bremspunkte, um die Batterien aufzuladen. Im Sprint waren viele Überholmanöver die Folge.