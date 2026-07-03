Silverstone-Hammer: Hamilton glänzt im 1. Training vor Antonelli

SID 03.07.2026 • 14:49 Uhr Der Brite liefert im einzigen Training des Rennwochenendes.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist souverän in das Rennwochenende zum Großen Preis von Großbritannien gestartet. Der 41-Jährige, der bereits neun Mal in Silverstone gewinnen konnte, beendete das erste freie Training mit 1:29,260 als Schnellster vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,213 Sekunden) und seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc (+0,599).

Energie-Management wird zum Knackpunkt

Max Verstappen auf Platz sechs und Weltmeister Lando Norris auf Platz sieben hatten beide rund eine Sekunde Rückstand. Für die Teams ist es das einzige Training des Wochenendes. Am Freitagnachmittag (17.30 Uhr) wartet bereits das Qualifying für den Sprint am Samstagvormittag (13.00 Uhr). Am Samstagnachmittag (17.00 Uhr) findet dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag (16.00 Uhr/jeweils bei Sky) statt.

Ein großes Thema am Traditionskurs ist das Energiemanagement. Hamilton sprach bereits am Donnerstag von einer „völlig anderen Strecke“. In den einstigen Vollgaskurven schalteten die Fahrer teilweise zwei Gänge runter. Seit dieser Saison beziehen die Motoren beinahe 50 Prozent Leistung von der Batterie – und die muss ständig wieder aufgeladen werden.

Hülkenberg nur Neunter in Silverstone

„Klar, wir hätten gerne mehr Energie zur Verfügung, aber das dauert eben sechs Monate und geht nicht so schnell. Wir wollen eine gute Show abliefern“, sagte Williams-Teamchef James Vowles bei Sky und verwies darauf, dass die Entwicklung seit Einführung des neuen Reglements sich noch in ihren Anfängen befinde.