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Formel 1: Große Mercedes-Probleme im Training

Große Mercedes-Probleme im Training

Bei Ferrari steigt nach dem zweiten Ungarn-Training der Formel 1 die Hoffnung auf den dritten Saisonsieg. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli kämpft noch mit seinem Silberpfeil.
Die Formel 1 gilt nach wie vor als die Königsklasse des Motorsports. Hier gibt es alle Informationen rund um die Saison 2026.
SID
Bei Ferrari steigt nach dem zweiten Ungarn-Training der Formel 1 die Hoffnung auf den dritten Saisonsieg. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli kämpft noch mit seinem Silberpfeil.

Die Ferraris haben auch im zweiten freien Training der Formel 1 in Budapest die Konkurrenz distanziert. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte am Freitagnachmittag auf dem Hungaroring in 1:18,729 Minuten die schnellste Runde des Tages und setzte sich vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (+0,148 Sekunden) durch.

Zuvor hatte der Monegasse die erste Session klar für sich entschieden. Die Konkurrenten konnten dem Tempo der Scuderia bislang nicht folgen, vor allem Mercedes hatte am Freitag riesige Probleme.

Mercedes schwächelt deutlich im Training

Hinter Weltmeister Lando Norris im McLaren (+0,499) und dem viermaligen Champion Max Verstappen (+0,692) im Red Bull belegte George Russell lediglich Platz fünf (+0,933).

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im ersten Training noch für Ersatzpilot Frederik Vesti pausiert hatte, erreichte mit fast zwei Sekunden Rückstand sogar nur den 13. Platz (+1,964). Der Italiener hatte mit blockierenden Hinterrädern zu kämpfen und schimpfte immer wieder am Funk.

Nico Hülkenberg bestätigte derweil den positiven Eindruck aus dem ersten Training. Nach einem achten Platz zum Auftakt erreichte der Emmericher, der mit seinem Audi weiter auf die ersten Punkte des Jahres wartet, als Neunter (+1,396) wieder die Top Ten.

Formel 1: Kann Hamilton seinen Rekord ausbauen

Beim Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr MESZ), dem letzten Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause, hat Ferrari den dritten Saisonsieg fest im Blick.

Der Kurs in Budapest mit seinen kurzen Geraden und vielen Kurven liegt dem eigenen Wagen exzellent.

Hamilton, mit acht Erfolgen Rekordsieger auf dem Hungaroring und in der WM erster Verfolger von Antonelli, und Leclerc gehen damit als haushohe Favoriten in das Qualifying am Samstag (16.00 Uhr MESZ/Sky).

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