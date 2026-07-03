F1-Drama in Silverstone: Hamilton warnt vor lahmen Motoren

SID 03.07.2026 • 05:51 Uhr Die Piloten der Formel 1 blicken dem Großen Preis von Großbritannien mit Bedenken entgegen. Lewis Hamilton blickt sehnsüchtig zurück.

Lewis Hamilton blickte noch einmal sehnsüchtig zurück. „Normalerweise heulen die Motoren laut auf, wenn man in Copse einfährt, man klammert sich um sein Leben, während man mit Vollgas durchfährt“, beschrieb der Ferrari-Pilot die legendäre Kurve neun seines Heimrennens. Doch in diesem Jahr, das befürchten alle Piloten der Formel 1, wird das anders sein.

Batterie bremst Silverstone-Tempo

Es werde ein „enormer“ Unterschied, sagte Hamilton: Auch Maggotts und Becketts, die Kurven zehn und elf, „werden sich nicht mehr so anfühlen wie früher, weil man dort den Fuß vom Gas nehmen und eine Weile im Leerlauf fahren muss. Es ist also einfach eine völlig andere Strecke.“

Seit dieser Saison beziehen die Motoren beinahe 50 Prozent Leistung von der Batterie – und die muss ständig wieder aufgeladen werden. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs Silverstone gibt es dazu aber zu wenig harte Bremspunkte.

Alonso lästert über „Ladestation“

Altmeister Fernando Alonso sprach bei den Kurven, die normalerweise zu den anspruchsvollsten Kombinationen des Rennkalenders gehören, von einer „Ladestation“. Das sei „traurig“ für Fahrer und Fans.

Derartige Bedenken hatte Max Verstappen bereits nach dem Rennen in Österreich geäußert. „Ich liebe die Strecke, aber ich bin ein paar Runden im Simulator gefahren und musste anfangen zu lachen“, sagte der viermalige Weltmeister nach seinem zweiten Platz in Spielberg.

Hamilton hofft auf neue Regeln