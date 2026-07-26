Formel 1: Eine der legendärsten Rennstrecken kehrt zurück

SPORT1 26.07.2026 • 12:56 Uhr Der ausgefallene Grand Prix von Bahrain wird auf dem Sepang International Circuit in Malaysia nachgeholt.

Der Traditionskurs in Malaysia kehrt nach neun Jahren in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Sonntag bekannt gab, wird der Große Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur nachgeholt.

Das Rennen am persischen Golf war Mitte April aufgrund des Nahost-Krieges ausgefallen. Die offizielle Bestätigung durch den Motorsport-Weltrat steht aber noch aus.

Sepang sei „eine der legendärsten und anspruchsvollsten Rennstrecken der Formel 1 und bekannt für seine leidenschaftlichen Fans, spannende Rennen und das unberechenbare Wetter“, heißt in der offiziellen Mitteilung.

Das Rennen in Malaysia soll am 4. Oktober ausgetragen werden. Für die Piloten der Motorsport-Königsklasse steht damit ein weiterer Dreierpack an. Eine Woche zuvor gastiert die Formel 1 in Aserbaidschan. Sieben Tage nach dem Grand Prix in Kuala Lumpur, dem ersten seit 2017, wartet das Nachtrennen in Singapur.

Sepang bietet „unvergessliches Erlebnis“

„Wir haben einmal mehr bewiesen, dass die Formel 1 sich anpassen, Lösungen finden und Ergebnisse liefern kann und damit alle Fans unseres Sports positiv überrascht“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Sepang nehme „einen besonderen Platz in der Geschichte der Formel 1 ein. Es wird eine spektakuläre Kulisse für die Rennen und ein unvergessliches Erlebnis für die Fans an der Rennstrecke sowie für die Zuschauer auf der ganzen Welt bieten.“

Laut FIA-Mitteilung bleibt der restliche Saisonverlauf zunächst unverändert. Fragezeichen stehen aber noch hinter den geplanten Rennen in Katar (29. November) und dem Saisonfinale in Abu Dhabi (6. Dezember). Als mögliche Ersatzkandidaten wurden hierfür zuletzt die Strecken im portugiesischen Portimao und in Imola genannt.

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