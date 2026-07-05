Formel 1: Verliert Hamilton sein Podium wegen einer Strafe?

SPORT1 05.07.2026 • 19:01 Uhr Lewis Hamilton rast bei seinem Heimrennen in Silverstone zu Rang drei. Muss er den Podestplatz aber nachträglich wegen einer Strafe abgeben?

Lewis Hamilton muss nach seinem Podiumsplatz beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone zittern. Der Rekordweltmeister musste nach dem Rennen bei den Stewards antanzen. Ferrari schickte einen Teamvertreter gleich mit. Die Untersuchung dreht sich um einen möglichen Verstoß gegen die Gelbflaggen-Regeln.

Auslöser: Audi-Pilot Nico Hülkenberg kam auf der Anfahrt zur National Pit Straight zum Stehen, kurz danach soll Hamilton in dem betreffenden Abschnitt nicht regelkonform reagiert und stark genug abgebremst haben.

Besonders pikant: Der Vorfall soll sich ausgerechnet in einer heißen Phase ereignet haben. Hamilton kämpfte zu diesem Zeitpunkt mit Max Verstappen und hatte den Red-Bull-Piloten gerade erst in Runde 38 überholt. Weil das Rennen am Ende hinter dem Safety Car auslief, hätte selbst eine Strafe von fünf Sekunden massive Folgen – sie würde Hamilton von Rang drei bis auf Platz 14 zurückwerfen.

Hamilton droht Strafe

Dabei stand Hamilton bereits zuvor im Fokus der Regelhüter: Für eine minimale Bewegung vor dem Erlöschen der Startampeln kassierte der siebenmalige Weltmeister eine Zeitstrafe von fünf Sekunden. Er saß sie beim ersten Boxenstopp ab und fiel zwischenzeitlich auf Rang sechs zurück. Ferrari hatte ihn nach eigenen Angaben bewusst nicht vor dem Stopp informiert. Hamilton erklärte später jedoch, ihm sei der Frühstart ohnehin klar gewesen.

Die Stewards hielten in ihrer Begründung zur Szene beim Start fest: „Die Stewards stellten fest, dass nach dem Aufleuchten der dritten roten Lampe und vor dem Startsignal Auto 44 losrollte.“ Und weiter: „Dies war in den Onboard-Aufnahmen klar zu sehen, da sich die gelbe Pirelli-Beschriftung auf dem Reifen nach oben und nach vorn drehte, bevor die Lichter ausgingen.“ Entscheidend sei nicht das Ausmaß: „Dass die Bewegung nur gering war, hebt den Verstoß nicht auf.“