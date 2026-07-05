Formel 1: Verzockt! Was hat sich Ferrari da gedacht?

Vincent Wuttke 05.07.2026 • 22:55 Uhr Ferrari bejubelt in Silverstone den Sieg von Charles Leclerc. Doch die Scuderia verzockt sich bei Lewis Hamilton auch gewaltig.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hatte beste Laune und scherzte im Interview mit Sky nach dem Großen Preis von Großbritannien. Immerhin hatte Charles Leclerc gewonnen und Lewis Hamilton fuhr auf Rang drei. Dennoch verzockte sich die Scuderia in der chaotischen Endphase auch gewaltig und gab so wertvolle Punkte ab.

Sechs Runden vor dem Ende sah alles noch nach einem ungefährdeten Doppelsieg für die Roten aus. Es wäre der erste dieser Art gewesen in Silverstone seit Michael Schumacher und Rubens Barrichello im Jahr 2002. Doch dann flog Max Verstappen heftig ab und das Safety Car kam.

Und Ferrari? Beorderte beide Fahrer in die Box für frische Reifen. Leclerc kam auf Rang eins zurück. Doch Hamilton hatte nicht genug Vorsprung, um sich gegen Mercedes-Pilot George Russell zu behaupten. Der Konkurrent hatte sich nämlich nicht in die Boxengasse begeben.

Ferrari verzockt sich bei Hamilton

Als Hamilton wieder auf die Strecke kam, rollte Russell wenige Meter vor ihm in die erste Kurve. Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch, da das Rennen nicht mehr neu aufgenommen wurde.

Die Autos trudelten die verbleibenden Runden hinter dem Safety Car ins Ziel. Hamilton konnte seine neuen Reifen gar nicht mehr ausspielen.

Vasseur verteidigte die Entscheidung bei Sky und scherzte noch. „Ich hatte die Kristallkugel nicht dabei und konnte es daher nicht genau vorhersehen, ob wir da einen Platz verlieren. Es war eine Wette, die wir eingegangen sind. Aber wenn du es nicht machst und da kommt noch ein Neustart, dann kannst du noch mehrere Plätze verlieren.“