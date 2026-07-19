Formel 1: Fünfter Fahrer strafversetzt!

SID 19.07.2026 • 12:59 Uhr Am Wagen von Sainz wurde zum vierten Mal die Leistungselektronik gewechselt.

Der Nächste, bitte: Vor dem zehnten Saisonlauf der Formel 1 in Spa-Francorchamps hat auch Williams-Pilot Carlos Sainz eine Startplatzstrafe kassiert. Der Spanier ist der fünfte Fahrer, der beim Großen Preis von Belgien (15 Uhr im SPORT1-Liveticker) wegen neu verbauter Teile weiter hinten starten muss.

Zuvor hatten bereits Weltmeister Lando Norris, Red-Bull-Pilot Isack Hadjar sowie die beiden Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll und Fernando Alonso Strafen in Kauf genommen.

Williams muss Elektronik wechseln

Am Wagen von Sainz wurde zum vierten Mal die Leistungselektronik gewechselt. Probleme an dieser seien am Sonntagmorgen festgestellt worden, teilte Williams mit. Lediglich drei Einheiten sind ohne Strafe erlaubt.