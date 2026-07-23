Doch kein Alonso-Abschied aus der Formel1?

SID 23.07.2026 • 15:56 Uhr Zuletzt war immer wieder über einen möglichen Abschied im Winter spekuliert worden.

Der spanische Altmeister Fernando Alonso (44) bleibt der Formel 1 offenbar auch über die Saison hinaus erhalten. „Ich habe einen Vertrag, ich werde nicht wechseln“, sagte der Aston-Martin-Pilot am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky).

Immer wieder hatte es Gerüchte über einen möglichen Abschied des zweimaligen Weltmeisters aus der Königsklasse im Winter gegeben. Zuletzt hatte Alonso noch betont, dass er nach dem Sommer eine Entscheidung treffen werde.

In Budapest deutete er nun einen Verbleib an, auch wenn Aston Martin dies bislang nicht bestätigte. Alonsos Vertrag beim britischen Rennstall läuft offiziell Ende des Jahres aus.

Alonso lobt Teamchef: „Keine Zweifel daran“

Trotz einer Saison zu Vergessen glaubt Alonso weiter an Aston Martin und vor allem Chef Adrian Newey. „Ich habe vom Team den ziemlich klaren Eindruck gewonnen, dass wir alle Probleme beheben werden – es braucht nur Zeit“, sagte Alonso: „Ich habe keine Zweifel daran, dass Adrian früher oder später das beste Auto in der Startaufstellung bereitstellen wird.“

Aston Martin fährt in dieser Saison nur hinterher, bildet mit Neuling Cadillac stets das Ende des Feldes. In Budapest tritt das Team nun mit umfangreichen Updates am Auto an, die die ersten Schritte aus der sportlichen Krise bedeuten sollen.

Formel 1: Alonso noch „frisch und motiviert“

Er sei sich sicher, dass im nächsten Jahr „noch mehr“ kommen werde, sagte Alonso. Und auch beim Motor sei es „nur eine Frage der Zeit, bis Honda die Probleme behebt. Denn genau das tun sie seit 40 Jahren im Rennsport“, sagte der Spanier.

Er fühle sich immer noch „frisch, motiviert und schnell“, sagte Alonso. Große Zweifel seien angesichts der neuen Motoren und ihrem hohen Elektroanteil aber dennoch da.