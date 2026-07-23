Kurios! Fahrer verkündet eigenen Formel-1-Deal

SID 23.07.2026 • 17:34 Uhr Der deutsche Rennstall setzt langfristig auf den Gabriel Bortoleto. Das verkündete der Pilot selbst am Donnerstag.

Audi setzt auch in Zukunft in der Formel 1 auf die Dienste von Gabriel Bortoleto. Wie der brasilianische Teamkollege von Nico Hülkenberg am Donnerstag in Budapest bestätigte, werde er „noch viele Jahre“ beim deutschen Rennstall sein.

Er könne „nichts zur Vertragsdauer sagen“ und überlasse es seinem Team, „ob sie das öffentlich machen wollen“, sagte Bortoleto: „Aber was ich sagen kann: Ich habe noch einen langen Weg mit ihnen vor mir, es werden viele Jahre sein, und hoffentlich können wir in Zukunft gemeinsam viele großartige Siege und Erfolge feiern.“

Formel 1: Bortoleto siegte in Formel 2 und 3

Nachdem sich Bortoleto 2023 den Titel in der Formel 3 und im Jahr darauf auch in der Formel 2 gesichert hatte, war er wie Hülkenberg 2025 zum Audi-Vorgänger Sauber gewechselt.

In seiner erst zweiten Saison in der Königsklasse ist der Brasilianer bislang der stärkere Fahrer des deutschen Teams. Bei den vergangenen beiden Rennen erreichte er jeweils Platz acht, in dieser Saison sammelte ausschließlich Bortoleto Zähler für Audi.

Hinter einem Verbleib von Hülkenberg, der beim Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky) endlich in die Punkteränge fahren will, schweben derweil immer noch Fragezeichen.

Hülkenberg-Verbleib bei Audi unsicher

Zuletzt hatten Medien darüber spekuliert, dass Williams-Pilot Carlos Sainz den Emmericher bei Audi ersetzen könnte.