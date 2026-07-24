F1-Hammer: 19-jähriger Antonelli vorn – Wolff lockt Verstappen

SID 25.07.2026 • 00:34 Uhr Ein Hintertürchen lässt sich Teamchef Toto Wolff für die Zukunft aber offen.

Mit nur 19 Jahren führt Kimi Antonelli die Formel-1-WM an – eine Entwicklung, von der auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff positiv überrascht ist. „Ich glaube, dass der Junge das Feedback einfach sehr gut verarbeiten und umsetzen kann“, sagte der 54-Jährige im Sky-Interview vor dem Großen Preis von Ungarn über die Formstärke des Teenagers. Der Italiener habe sich diesbezüglich über den Winter deutlich verbessert.

Verstappen bleibt Mercedes‘ Hintertürchen

Weil zudem George Russell derzeit auf Rang drei des Fahrerwertung liegt, plant Mercedes auch für 2027 fest mit seinem Duo. Ein Hintertürchen lässt sich Wolff für die Zukunft aber offen: „Wir scheuen uns nicht, irgendwann auch Max [Verstappen] und Kimi zusammen im Team zu haben.“ Der Niederländer Verstappen, derzeit für Red Bull am Start, war zuletzt Fragen nach seiner Zukunft immer wieder ausgewichen.

Anders als Antonelli hatte Russell zuletzt nicht nur mit Pech am Auto zu kämpfen, sondern wurde auch vom neuen Reglement herausgefordert. Insbesondere das richtige Timing beim Be- und Entladen der Batterie seien relativ komplex und erforderten einen angepassten Fahrstil, so Wolff im Interview mit Sky-Experte Ralf Schumacher und Moderator Peter Hardenacke: „Manche Piloten sagen, es macht ihnen Spaß. Andere sagen, man muss lernen, damit umzugehen. Und wieder andere sagen: Wir wollen altes Racing. Vollgas bis zur Kurve – und wer am spätesten bremst, gewinnt.“