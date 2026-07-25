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Pole-Sensation in Ungarn: Norris entthront Mercedes-Dominanz

Mercedes-Serie beendet: Norris rast zur Pole in Ungarn

Der McLaren-Pilot setzt sich vor den Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc durch. Kimi Antonelli wird nur Vierter.
Norris schnappt sich die Pole
Norris schnappt sich die Pole
© AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC
SID
Der McLaren-Pilot setzt sich vor den Ferraris von Lewis Hamilton und Charles Leclerc durch. Kimi Antonelli wird nur Vierter.

Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: McLaren-Pilot Lando Norris ist in Budapest zur Pole Position gerast. Der britische Weltmeister setzte sich bei der Zeitenjagd für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky) mit einer Runde von 1:17,207 Minuten knapp vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Ferrari (+0,012 Sekunden) und dessen Teamkollege Charles Leclerc (+0,238) durch. Im elften Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz.

Mercedes schwächelt auf dem Hungaroring

Mercedes kommt auf dem Hungaroring weiter nicht in Fahrt. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli belegte nach zwei Pole Positions in Folge nur den vierten Rang (+0,272). Silberpfeil-Teamkollege George Russell, der auf seiner letzten Runde ausrollte, wurde hinter Oscar Piastri (McLaren) und dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der sich kurz vor dem Ende drehte, lediglich Siebter.

Dahinter bestätigte Nico Hülkenberg den positiven Eindruck des Audis auf dem Hungaroring und geht von Platz zehn ins Rennen. Die Hoffnungen auf die ersten Punkte des Jahres steigen. Auch Fernando Alonso feierte mit dem runderneuerten Aston Martin einen kleinen Erfolg: Der spanische Altmeister, der mit 16 Upgrades am Auto am Start ist, qualifizierte sich auf Rang 16. Zum ersten Mal in dieser Saison zog ein Wagen des britischen Rennstalls in Q2 ein.

Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 in die Sommerpause. Nach der vierwöchigen Unterbrechung geht es für die Fahrer vom 21. bis 23. August im niederländischen Zandvoort weiter.

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