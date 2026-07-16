"Nichts zu sagen": Verstappen genervt von Zukunftsfrage

SID 16.07.2026 • 15:35 Uhr Max Verstappen hat eigentlich noch bis 2028 einen Vertrag bei Red Bull. Gerüchte um einen Wechsel halten sich dennoch hartnäckig.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen hat schmallippig auf mehrfache Fragen zu seiner persönlichen Zukunft in der Formel 1 reagiert – und ein Bekenntnis vermieden.

„Nein“, es gebe kein Update, sagte der Niederländer in Spa-Francorchamps: „Ich habe gesagt, es gibt nichts zu sagen. Wenn es etwas Neues geben würde, dann würde ich das sagen.“ Bis 2028 steht Verstappen bei Red Bull unter Vertrag, sein Vertrag enthält aber offenbar eine Ausstiegsklausel.

Dem Vernehmen nach kann sie bei einer Platzierung außerhalb der Top 3 zur Sommerpause aktiviert werden – und die hat der 28-Jährige angesichts des schwächelnden RB22 in diesem Sommer sicher. Derzeit liegt er mit 103 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli auf dem siebten WM-Rang.

Verstappen: „Red Bull natürlich wie eine zweite Familie“

Auf die Frage, was Loyalität für ihn bedeute, antwortete Verstappen: „Es ist einfach eine Beziehung, die man über die Jahre aufbaut. Dinge, die das Team für einen tut, Dinge, die man für das Team tut. Das war für mich immer wirklich gut. Red Bull ist für mich natürlich wie eine zweite Familie.“