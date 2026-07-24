Formel 1: Verstappen weicht Zukunftsfragen aus

SID 24.07.2026 • 21:48 Uhr Vor dem Ungarn-GP lässt Max Verstappen seine Zukunft weiter offen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister fokussiert sich voll auf das Red-Bull-Cockpit.

Formel-1-Pilot Max Verstappen möchte sich weiterhin nicht zu seiner Zukunft äußern. Vor dem Grand Prix in Ungarn wiegelte der vierfache Weltmeister alle Gerüchte ab.

„Ich fühle mich gut, und wenn ich sage, dass es dazu nichts zu sagen gibt, dann deshalb, weil nichts passiert“, sagte der viermalige Weltmeister am Freitag. Er fokussiere sich vollkommen darauf, das Maximum aus seinem Red Bull herauszuholen – das sei schon kompliziert genug.

Verstappen: „Es geht aufwärts“

Auf die zweite Hälfte der Saison blickt der 28 Jahre alte Niederländer dennoch optimistisch: „An manchen Wochenenden war die Leistung etwas berechenbarer, an anderen hatten wir Probleme. Aber es geht aufwärts.“

Neben all den Spekulationen über einen Wechsel des aktuellen WM-Siebten ist jedoch bekannt, dass Verstappen sich aus der Königsklasse des Motorsports verabschieden wird, sobald ihm das Rennfahren keinen Spaß mehr macht.