Formel 1: Überraschungs-Pole am Hungaroring

Moritz Thienen 25.07.2026 • 17:06 Uhr Lando Norris geht von der Pole in das Rennen in Ungarn. Der Weltmeister setzt sich knapp vor Lewis Hamilton durch.

Ausrufezeichen von Lando Norris! Der McLaren-Pilot holte sich im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn die Poleposition.

Neben Norris geht Lewis Hamilton aus Startreihe eins ins Rennen. Es folgen Charles Leclerc und Kimi Antonelli. Rekordweltmeister Hamilton könnte im WM-Duell im Rennen also durchaus Boden gut machen.

„Das ist eine schöne Überraschung. Wir haben hier einige Upgrades gebracht und festgestellt, dass sie gut funktionieren“, freute sich Teamchef Andrea Stella bei Sky: „Aber wir hätten nie gedacht, dass das ausreichen würde, um die Poleposition zu holen.“

In der Schlussphase wurde es nochmal richtig chaotisch, weil sich Max Verstappen nach einem Fahrfehler drehte. Auch deshalb sah es so aus, als wenn Lewis Hamilton die Pole sicher hätte.

Doch als Norris auf seiner schnellen Runde unterwegs war, endete die Gelbphase doch noch und er holte sich in letzter Sekunde seine erste Pole als amtierender Weltmeister.

Formel 1: Mercedes-Serie gerissen

Ob die Pole im Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) aber auch wirklich zum Sieg reicht, bleibt offen.

Gerissen ist dagegen die starke Mercedes-Serie. Im elften Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz. Mercedes kommt auf dem Hungaroring weiter nicht in Fahrt.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli belegte nach zwei Pole Positions in Folge nur den vierten Rang (+0,272). Silberpfeil-Teamkollege George Russell, der auf seiner letzten Runde ausrollte, wurde hinter Oscar Piastri (McLaren) und dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) lediglich Siebter.

Ein starkes Qualifying zeigte Nico Hülkenberg. Der Audi-Pilot schaffte es ins Q3 und geht im Rennen als Zehnter an den Start. Die Hoffnungen auf die ersten Punkte des Jahres steigen.