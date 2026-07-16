Strafe für F1-Weltmeister

SID 16.07.2026 • 12:45 Uhr Schlechte Nachricht für Lando Norris: Der Formel-1-Weltmeister muss beim Grand Prix in Spa aufgrund einer Strafe von weit hinten starten.

Für Weltmeister Lando Norris läuft die Saison in der Formel 1 weiter holprig. Für den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps erhält der Brite eine Startplatzstrafe. Im Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) muss Norris zehn Positionen weiter hinten starten, weil in seinem Boliden bereits zum vierten Mal die Leistungselektronik ausgetauscht wird. Das teilte sein Rennstall McLaren am Donnerstag mit.

Die Leistungselektronik steuert den Energiefluss zwischen Batterie und dem Elektromotor. In China und Japan fielen die ersten beiden Einheiten aus. Nun ersetzt McLaren die dritte Einheit, „um Verbesserungen nutzen zu können“. Motorlieferant Mercedes hatte zwischenzeitlich Updates am Antrieb vorgenommen.

McLaren tauscht Leistungselektronik erneut

„Wir haben uns entschieden, dies in Belgien zu tun, einer Strecke, auf der Überholmanöver vergleichsweise häufiger vorkommen, im Gegensatz zu den beiden darauffolgenden Rennen in Ungarn und Zandvoort“, schrieb McLaren. Die vierte Einheit soll bis zum Rest der Saison verwendet werden.