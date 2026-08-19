Besondere Doku: Neue Einblicke zu Michael Schumacher angekündigt

Alina Heidenreich 19.08.2026 • 14:14 Uhr 1994 war ein Schicksalsjahr der Formel 1, in dem Michael Schumacher seinen bis dahin größten Erfolg feiert. Netflix kündigt nun eine neue Doku über diese Saison an.

Gute Nachrichten für alle Fans von Michael Schumacher: Der Streaming-Anbieter Netflix hat eine neue Dokumentation über die deutsche Formel-1-Legende angekündigt. „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ widmet sich ausschließlich der dramatischen Saison 1994, in der Schumacher seinen ersten Weltmeistertitel gewann.

Wie die Bild berichtet, soll die Dokumentation ab dem 2. Oktober bei Netflix zu sehen sein.

Neben offiziellen Rennszenen dürfen sich die Fans offenbar auch auf bisher unveröffentlichte Szenen aus der damaligen Zeit freuen. Ergänzt wird die Dokumentation durch private Einblicke von Schumachers Ehefrau Corinna und seinem Sohn Mick.

Auch zahlreiche Wegbegleiter kommen zu Wort. Sie beschreiben Schumacher laut Netflix „als einen kompromisslosen Kämpfer auf der Rennstrecke und als sensiblen, emphatischen Menschen abseits des Fahrerlagers.“

„Selten zuvor ist man Michael so nahgekommen“, lautet das Versprechen des Streaming-Anbieters.

Nicht die erste Schumacher-Dokumentation

Schumacher, der insgesamt sieben Weltmeistertitel gewann, gilt neben Lewis Hamilton weiterhin als Rekord-Weltmeister. Seine beeindruckende Karriere wurde deshalb bereits mehrmals verfilmt.

Bereits 2021 veröffentlichte Netflix ein Porträt über die deutsche Formel-1-Legende, das seine Karriere, sein Privatleben und die Zeit nach dem tragischen Ski-Unfall thematisiert. „Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ richtet den Fokus nun ausschließlich auf das Schicksalsjahr 1994.

„1994 zählt zu den dramatischsten und spannendsten Rennsaisons der Formel-1-Geschichte. Das Jahr war geprägt von einschneidenden Ereignissen sowie von Vorwürfen der Manipulation und unfairer Fahrmanöver. Gleichzeitig entstand eine regelrechte ‚Schumi-Mania'“, erklärt Netflix in einem offiziellen Statement.

Mit den tödlichen Unfällen von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna überschatteten zudem zwei Tragödien das Jahr in der Motorsport-Königsklasse.