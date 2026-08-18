Williams bindet Rekordpilot Albon bis 2027 – Formel-1-Beben?

SID 18.08.2026 • 15:56 Uhr Alex Albon bleibt bei Williams. Der 30-Jährige ist mittlerweile Redkordfahrer beim einstigen Spitzenteam.

Der Traditionsrennstall Williams setzt auch für die kommende Saison der Formel 1 auf seinen Rekordpiloten Alex Albon.

Der 30-Jährige hat seinen Vertrag für das Jahr 2027 erneuert, das gab das englische Team am Dienstag bekannt, wenige Tage vor dem Grand Prix der Niederlande ( ) und dem Ende der Sommerpause.

Formel 1: Albon bleibt Williams-Rekordstarter

Albon hatte mit seinem 96. Einsatz für Williams im vergangenen Juni in Barcelona den früheren Weltmeister Nigel Mansell in dieser Statistik überholt und ist seither der Fahrer mit den meisten Rennen für das Team. Beim vergangenen Grand Prix in Budapest kam der britisch-thailändische Rennfahrer bereits zu seinem 100. Einsatz.

Williams gehört historisch zu den erfolgreichsten Rennställen der Formel 1, hat aber schwierige Jahre hinter sich. Seit 2018 bildete das Team regelmäßig das Ende des Feldes, nach einem Hoch im vergangenen Jahr ist Williams auch in dieser Saison nur Neunter unter den elf Teams.