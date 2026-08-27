Fix! Zahltag für Formel-1-Pilot nach großer Wende

Auch der Alpine-Rennstall wird mit unveränderter Fahrerpaarung in die Formel-1-Saison 2027 gehen. Die Franzosen haben den Vertrag mit Franco Colapinto (23) für das kommende Jahr verlängert, das teilte das Team am Donnerstag mit. Der Argentinier wird damit erneut ein Duo mit Pierre Gasly (30) bilden, dessen Vertrag bis 2028 gilt.
Fix! Zahltag für F1-Pilot
„Wir haben gesehen, wie Franco in diesem Jahr gewachsen und zu einem großartigen Fahrer gereift ist“, sagte Teamchef Flavio Briatore. Die bisherigen Ergebnisse hätten „bestätigt, was ich schon wusste: Franco gehört in die Formel 1.“
Colapinto überzeugt Briatore
Colapinto war während der Saison 2025 ins Team gerückt, wirkte aber zunächst lange wie ein Fahrer auf Abruf: Briatore übte wiederholt öffentliche Kritik, Colapinto blieb 2025 ohne WM-Punkt. In der laufenden Saison fuhr der 23-Jährige bislang sechsmal in die Punkte und ist Zwölfter der Fahrerwertung.
Mit der Bestätigung durch Alpine nimmt das Fahrerfeld für die kommende Saison weiterhin Gestalt an. Das größte Thema ist ohnehin seit der vergangenen Woche keines mehr: Die Spekulationen um einen Abgang Max Verstappens von Red Bull sind durch die Vertragsverlängerung des viermaligen Weltmeisters beendet. Aus der Riege der kleineren Teams hatte zudem Williams die weitere Zusammenarbeit mit Carlos Sainz und Alex Albon verkündet.