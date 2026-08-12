Formel-1-Team tauscht Boss aus

SID 12.08.2026 • 18:04 Uhr Ein Formel-1-Rennstall nutzt die Sommerpause zu personellen Veränderungen in der Führungsriege.

Formel-1-Neuling Cadillac startet mit einem neuen Teamchef in die zweite Saisonhälfte. Wie der Rennstall am Mittwoch bekannt gab, folgt Marcin Budkowski auf Graeme Lowdon.

Sein Debüt feiert der Pole, der früher neben seiner Rolle als Alpine-Teamchef auch schon für Ferrari, McLaren und den Automobil-Weltverband FIA arbeitete, in der kommenden Woche beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort.

Die Ernennung von Budkowski sei „ein weiterer wichtiger Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung“ des Teams, sagte CEO Dan Towriss: „Von Anfang an war es unser Ziel, nicht einfach nur an der Formel 1 teilzunehmen, sondern ein Team der nächsten Generation aufzubauen, das in der Lage ist, ganz vorne mitzufahren. Zu Beginn dieser neuen Ära für Cadillac bringt Marcin außergewöhnliche Formel-1-Erfahrung, technisches Fachwissen und strategische Führungsqualitäten mit, die unsere Organisation stärken und uns dabei helfen werden, die für langfristigen Erfolg erforderliche Siegermentalität, die Werkzeuge und die Prozesse zu entwickeln.“

Formel 1: Cadillac noch ohne Punkte

Budkowskis Vorgänger Lowden sei er „dankbar für seine Führungsrolle und den Beitrag, den er beim Aufbau des Cadillac-Formel-1-Teams von Grund auf geleistet hat“, fügte Towriss an: „Seine Beiträge haben dabei geholfen, in unserer Aufbauphase ein starkes Fundament zu schaffen.“