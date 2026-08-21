Zandvoort-Kracher: Antonelli toppt Norris & Hamilton

SID 21.08.2026 • 13:45 Uhr Schon am späten Nachmittag steht in Zandvoort das Sprint-Qualifying an.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli bleibt auch nach der Sommerpause der Gejagte in der Formel 1. Im einzigen freien Training zum Großen Preis der Niederlande in Zandvoort setzte sich der italienische Mercedes-Pilot mit einer Rundenzeit von 1:12,949 Minuten durch.

Damit geht Antonelli, der nach elf Rennen 50 Punkte vor seinem ersten Verfolger Lewis Hamilton in der Gesamtwertung liegt, als Topfavorit in das Sprint-Qualifying (16.30 Uhr/Sky).

Verstappen patzt, Norris Zweiter

Knapp dahinter folgte ein britisches Trio. Weltmeister Lando Norris, der vor der vierwöchigen Unterbrechung in Ungarn seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, wurde im McLaren Zweiter (+0,121 Sekunden). Antonellis Teamkollege George Russell lag auf Platz drei (+0,125), Hamilton folgte im Ferrari auf dem vierten Rang (+0,190).

Lokalmatador Max Verstappen, der vor seinem Heimspiel seinen Vertrag bei Red Bull bis 2030 verlängert hatte, erreichte nur den elften Rang und lag über eine Sekunde hinter Antonelli. Der viermalige Weltmeister setzte seine beste Rundenzeit aber auf den harten Reifen. Nico Hülkenberg überzeugte derweil im Audi als Siebter und darf sich nach seinem Befreiungsschlag in Budapest Hoffnungen auf die nächsten Punkte machen.