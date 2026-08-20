Verstappen bleibt: Red Bull verlängert Megadeal bis über 2028

SID 20.08.2026 • 09:32 Uhr Der viermalige Weltmeister bleibt beim österreichischen Rennstall - und in der Formel 1.

Die Hängepartie ist beendet: Formel-1-Star Max Verstappen bleibt langfristig bei Red Bull. Wie der Rennstall am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der viermalige Weltmeister vor seinem Heimspiel beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort (Sonntag, 15.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) seinen 2028 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre.

Verstappen bleibt Red Bull treu

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben die besten Leute, und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zu gelangen. Das bleibt das oberste Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben und das wir auch weiterhin verfolgen werden“, sagte Verstappen: „Diese Ankündigung beim letzten Grand Prix in Zandvoort zu machen, ist auch für mich ein großartiger Moment. Hoffentlich können wir den Fans zum Abschlussrennen einen ganz besonderen Abschied bereiten.“

In den vergangenen Monaten war viel über einen möglichen Abschied Verstappens von Red Bull spekuliert worden, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hätte dem 28-Jährigen alle Türen geöffnet. Immer wieder war er mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht worden, zuletzt hatte dann McLaren als heißeste Option gegolten. Seine Verlängerung bei Red Bull wischt nun auch alle Spekulationen vom Tisch, dass Verstappen die von ihm viel kritisierte neue Formel 1 frühzeitig verlassen könnte.

Verstappens Familiengefühl bei Red Bull

„Ich habe es schon immer gesagt: Das Team ist für mich wie eine zweite Familie, und ich fühle mich dort sehr wohl. Ich bin zu diesem Team gekommen, in der Hoffnung, Rennen gewinnen zu können“, sagte Verstappen: „Was wir gemeinsam erreicht haben, war einfach wunderbar – wir haben viele unglaubliche Momente erlebt und vier Weltmeisterschaften gewonnen. Diese Reise mit demselben Team fortzusetzen, bei dem ich meine gesamte Karriere verbracht habe, ist etwas ganz Besonderes und etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe.“

Dass mit Verstappen der „beste Fahrer der Startaufstellung“ bei Red Bull bleibe, sei nicht nur für das Team, sondern auch „für die Formel 1 und den Motorsport insgesamt“ eine „fantastische Nachricht“, sagte Teamchef Laurent Mekies: „Es gibt noch mehr Rennen zu gewinnen, noch mehr Meilensteine zu erreichen und noch mehr Geschichte zu schreiben.“

Verstappens beeindruckende Titel-Serie