Zukunfts-Entscheidung bei Lando Norris gefallen

SID 29.08.2026 • 11:50 Uhr Lando Norris bleibt McLaren treu. Der amtierende Weltmeister verlängert seinen Vertrag bis 2030 und hat mit dem Rennstall noch viel vor.

Weltmeister Lando Norris hat sich nach seinem jüngsten Aufschwung in der Formel 1 langfristig an McLaren gebunden. Der 26-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis ins Jahr 2030, zudem enthalte die Vereinbarung „eine mehrjährige Option“ für die Zeit im Anschluss.

Das teilte der Traditionsrennstall am Samstag mit. Norris gehörte als Junior bereits seit 2017 zu McLaren, seit 2019 fährt er in der Königsklasse und ist mittlerweile der Pilot mit den meisten Formel-1-Rennen für das Team. Im vergangenen Jahr gewann Norris McLarens ersten Fahrertitel seit 2008.

„McLaren ist mein Zuhause“, sagte er: „Als ich diese Reise vor neun Jahren begonnen habe, war mir klar, welche Ziele ich erreichen wollte: McLaren wieder an die Spitze zu bringen und Meisterschaften zu gewinnen. Dieses Ziel haben wir erreicht, aber wir wollen mehr, wir wollen weiter gewinnen, und wir wissen als Team, dass wir dazu in der Lage sind.“

McLaren: Fahrerpaarung für mehrere Jahre fix

Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri hatte seinen Vertrag in der vergangenen Saison für „mehrere Jahre“ verlängert, die Fahrerpaarung dürfte damit bis auf Weiteres bestehen bleiben. Bis zu diesem Sommer hatte es daran immer wieder Zweifel gegeben, auch, weil Max Verstappen als möglicher McLaren-Zugang gehandelt wurde. Der Niederländer verlängerte im August allerdings seinen Vertrag bei Red Bull, nun sorgte auch McLaren für Klarheit.