F1: Motor-Strafe! Antonelli startet in Monza von hinten

SID 20.08.2026 • 17:47 Uhr Ausgerechnet beim Heimspiel geht es für den Italiener nach hinten. Doch es ist eine bewusste Entscheidung von Mercedes.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wird bei seinem Heimrennen in Monza mit einer Hypothek an den Start gehen. Wie der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort (Sonntag, 15.00 Uhr MESZ/Sky) bestätigte, wird er für den Grand Prix Anfang September auf dem Highspeedkurs einen neuen Motor erhalten.



Weil der Italiener sein straffreies Wechselkontingent bereits aufgebraucht hat, geht es in der Startaufstellung nach hinten. Um wie viele Plätze, hängt von der Anzahl der neu verbauten Teile ab.

Monza-Motorstrafe als taktischer Kniff

„Die Strafe für den neuen Motor wird in Monza verhängt. Wir haben uns darauf geeinigt, da dies eine der Strecken ist, auf denen das Überholen einfacher ist“, sagte Antonelli: „Ich weiß, dass es mein Heimrennen ist, aber letztendlich denke ich mehr an die Meisterschaft. Ich muss abwägen, wo ich die besten Chancen habe, Positionen gutzumachen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Monza steht auf dieser Liste definitiv ganz oben.“