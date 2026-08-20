Offiziell! Zukunft von Max Verstappen ist geklärt

Philipp Heinemann 20.08.2026 • 09:29 Uhr Die Zukunft von Max Verstappen ist geklärt! Nach zahlreichen Wechselgerüchten entscheidet sich der Superstar der Formel 1 für einen Verbleib bei Red Bull.

Max Verstappen bleibt Red Bull Racing treu. Der viermalige Weltmeister der Formel 1 hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert – das gab der Rennstall offiziell bekannt.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung“, erklärte Verstappen: „Wir haben die besten Leute, und ich freue mich darauf, weiterhin mit allen zusammenzuarbeiten, um wieder an die Spitze zu gelangen.“

Um Verstappen hatten sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Wechselgerüchte gerankt. In der aktuellen Saison hat der 28-Jährige mit der Spitze des Feldes wenig zu tun, er liegt derzeit auf Rang sechs der Fahrerwertung.

Verstappen: Red Bull wie eine zweite Familie

Die Rückkehr nach ganz oben bleibe aber „das oberste Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben und das wir auch weiterhin verfolgen werden“, erklärte Verstappen: „Ich möchte mich bei Red Bull, Laurent und allen bei Oracle Red Bull Racing für das Vertrauen bedanken, das sie mir entgegenbringen.“ Das RB-Team sei „wie eine zweite Familie“ für ihn.

Laurent Mekies, Teamchef des Rennstalls, erklärte: „Dass Max weiterhin bei uns bleibt und wir den besten Fahrer im Starterfeld behalten können, ist eine fantastische Nachricht für alle bei Red Bull, Oracle Red Bull Racing sowie für die Formel 1 und den Motorsport insgesamt.“

Verstappen war im Verlauf der bisherigen Saison unter anderem mit einem Schritt zu McLaren oder Mercedes in Verbindung gebracht worden. Bislang stand er bis 2028 unter Vertrag. Seine Verlängerung bei Red Bull wischt nun auch alle Spekulationen vom Tisch, dass Verstappen die von ihm viel kritisierte neue Formel 1 frühzeitig verlassen könnte.

Verstappen lebt seinen Traum

„Diese Reise mit demselben Team fortzusetzen, bei dem ich meine gesamte Karriere verbracht habe, ist etwas ganz Besonderes und etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe“, sagte der Niederländer noch.